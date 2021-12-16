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1 час назад

Четырехкратный олимпийский чемпион ответил назвавшему его фуфлом Губерниеву

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на критику со стороны комментатора Дмитрий Губерниева. Его слова приводит Sport24.

"Позорище": Тихонов ответил на критику Губерниева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дурак дураком. Болван. У меня такое впечатление, что у него болезнь Паркинсона развивается все больше. Посмотрите на его эфиры. Трясет головой и несет на всю страну всякий бред из серии месячных и кто, где, когда, с кем. Позорище», — ответил Губерниеву чемпион.

Он подчеркнул, что создавал историю российского биатлона, а журналист уничтожает ее из года в год.

«Фуфло и лжец»: Губерниев оскорбил Тихонова

15 декабря Губерниев назвал Тихонова фуфлом и жалкой личностью. Он отметил, что чемпион потерял человеческий облик и превратился в нерукопожатного персонажа.

Тихонов — давний критик Губерниева. Он заявлял, что журналист губительно влияет на биатлон, и призывал лишить его работы.
Биатлон,Александр Тихонов,
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