"Позорище": Тихонов ответил на критику Губерниева

«Дурак дураком. Болван. У меня такое впечатление, что у него болезнь Паркинсона развивается все больше. Посмотрите на его эфиры. Трясет головой и несет на всю страну всякий бред из серии месячных и кто, где, когда, с кем. Позорище», — ответил Губерниеву чемпион.