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44 минуты назад

«Фуфло и лжец»: Дмитрий Губерниев оскорбил Александра Тихонова

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался о бывшем президенте Союза биатлонистов России, четырехкратном олимпийском чемпионе Александре Тихонове.

Дмитрий Губерниев оскорбил Александра Тихонова
Фото: InstagramInstagram

В интервью Sports.ru Губерниев заявил, что ему «западло» помириться с Тихоновым, потому что «из великого спортсмена, мужчины, который был гордостью страны, он превратился в абсолютно нерукопожатного персонажа» и «потерял человеческий облик».

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По словам Губерниева, экс-президент СБР – «фуфло» и «жалкая ничтожная личность».

«Он лжец, непорядочный человек, ненавидит Россию. Я отдаю ему должное как величайшему спортсмену, но…», - добавил журналист.

Губерниев и Тихонов неоднократно вступали в заочные перепалки в прессе. Тихонов обвинял Губерниева в том, что тот позволяет себе «нападки и оскорбления» в адрес российской сборной. Губерниев, в свою очередь, говорил, что Тихонов в 2020 году навел допинговую службу Международного союза биатлонистов (IBU) на российского спортсмена Александра Логинова. В гостиничный номер Логинова во время чемпионата мира ворвались силовики, изъяли у него мобильный телефон, компьютер и провели обыск в номере и автомобиле. После этого спортсмен отказался от участия в масс-старте, сославшись на психологическую неуверенность.

Биатлон,Дмитрий Губерниев,Александр Логинов,Александр Тихонов,Sports.ru,
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