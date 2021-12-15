Дмитрий Губерниев оскорбил Александра Тихонова

В интервью Sports.ru Губерниев заявил , что ему «западло» помириться с Тихоновым, потому что «из великого спортсмена, мужчины, который был гордостью страны, он превратился в абсолютно нерукопожатного персонажа» и «потерял человеческий облик».

Губерниев и Тихонов неоднократно вступали в заочные перепалки в прессе. Тихонов обвинял Губерниева в том, что тот позволяет себе «нападки и оскорбления» в адрес российской сборной. Губерниев, в свою очередь, говорил, что Тихонов в 2020 году навел допинговую службу Международного союза биатлонистов (IBU) на российского спортсмена Александра Логинова. В гостиничный номер Логинова во время чемпионата мира ворвались силовики, изъяли у него мобильный телефон, компьютер и провели обыск в номере и автомобиле. После этого спортсмен отказался от участия в масс-старте, сославшись на психологическую неуверенность.