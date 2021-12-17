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1 час назад

Александр Логинов: моё состояние сегодня оставляло желать лучшего

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

"Были не готовы мышцы": Александр Логинов раскрыл свое состояние
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Логинов допустил один промах на двух огневых рубежах и отстал от победителя, норвежца Йоханнеса Бё, на 49,1 секунды. Это 12-й результат.

«Здесь трасса достаточно скоростная: жёсткое хорошее скольжение. Надо начинать с первых метров, чтобы хватило на всю дистанцию. Честно, я не хочу жаловаться, но моё состояние сегодня оставляло желать лучшего. Меня вязало с первых метров, даже несмотря на то что я разогнался неплохо. У меня были не готовы мышцы. Сегодня можно было реально отстрелять «на ноль», поторопился и промазал последний выстрел. Здесь комфортное стрельбище, ветра нет», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Биатлон,Йоханнес Бе,Александр Логинов,
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