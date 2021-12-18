Зайцева о решении IBU: давайте начнем в 90-х ковыряться

«Меня эта ситуация сильно касается, да. У меня даже пульс поднялся, вы меня сейчас спрашиваете, и меня это тревожит, мне это не нравится. Это старые времена, ну давайте начнем в 90-х годах ковыряться. Если не о чем разговаривать, пусть разговаривают, меня это не касается сейчас», — передает слова Зайцевой «РИА Новости».