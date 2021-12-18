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29 минут назад

Зайцева отреагировала на решение IBU лишить финскую биатлонистку титула чемпионки

Российская биатлонистка Ольга Зайцева, из-за которой случилось перераспределение призовых очков, отреагировала на решение Международной федерации биатлонистов (IBU) лишить финскую спортсменку звания чемпионки сезона 2013/14.

Зайцева о решении IBU: давайте начнем в 90-х ковыряться
Фото: СБРСБР

«Меня эта ситуация сильно касается, да. У меня даже пульс поднялся, вы меня сейчас спрашиваете, и меня это тревожит, мне это не нравится. Это старые времена, ну давайте начнем в 90-х годах ковыряться. Если не о чем разговаривать, пусть разговаривают, меня это не касается сейчас», — передает слова Зайцевой «РИА Новости».

Напомним, что в 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российскую спортсменку серебряной медали Олимпиады – 2014 и пожизненно отстранил от участия в соревнованиях под эгидой своего комитета.

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После Олимпийских игр прошло несколько стартов на Кубке мира, по результатам которых Зайцева финишировала выше Туры Бергер, поэтому IBU приняла решение перераспределить места в общем зачете и отдать «Большой хрустальный глобус» норвежской спортсменке. До этого он принадлежал Кайсе Мякяряйнен.

Биатлон,Ольга Зайцева,РИА Новости,
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