Губерниев рассказал о примирении с Анфисой Резцовой

Российский журналист Дмитрий Губерниев рассказал о примирении с олимпийской чемпионкой по биатлону Анфисой Резцовой, передает "Спорт-Экспресс".

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"Анфиса Анатольевна позвонила. Мы обменялись впечатлениями по поводу Кристины. После этого мы решили, что надо вспомнить о наших былых дружеских отношениях", - сказал Губерниев.

Напомним, Резцова раскритиковала Губерниева, который резко высказался о бывшем главном тренере сборной России по биатлону Анатолии Хованцеве.

Губерниев, комментируя критику в свой адрес заявил, что ему грустно, когда ветераны превращаются в "пустословов".