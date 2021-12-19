Губерниев рассказал о примирении с Анфисой Резцовой

Российский журналист Дмитрий Губерниев рассказал о примирении с олимпийской чемпионкой по биатлону Анфисой Резцовой, передает "Спорт-Экспресс".
"Анфиса Анатольевна позвонила. Мы обменялись впечатлениями по поводу Кристины. После этого мы решили, что надо вспомнить о наших былых дружеских отношениях", - сказал Губерниев.
Напомним, Резцова раскритиковала Губерниева, который резко высказался о бывшем главном тренере сборной России по биатлону Анатолии Хованцеве.
Губерниев, комментируя критику в свой адрес заявил, что ему грустно, когда ветераны превращаются в "пустословов".
Ранее комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на бойкот американцами зимней Олимпиады в Пекине, заявив, что после Игр у них появятся новые проблемы.