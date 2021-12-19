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2 часа назад

Губерниев рассказал о примирении с Анфисой Резцовой

Российский журналист Дмитрий Губерниев рассказал о примирении с олимпийской чемпионкой по биатлону Анфисой Резцовой, передает "Спорт-Экспресс".

Губерниев рассказал о примирении с Анфисой Резцовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Анфиса Анатольевна позвонила. Мы обменялись впечатлениями по поводу Кристины. После этого мы решили, что надо вспомнить о наших былых дружеских отношениях", - сказал Губерниев.

Напомним, Резцова раскритиковала Губерниева, который резко высказался о бывшем главном тренере сборной России по биатлону Анатолии Хованцеве.

Губерниев, комментируя критику в свой адрес заявил, что ему грустно, когда ветераны превращаются в "пустословов".

Ранее комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на бойкот американцами зимней Олимпиады в Пекине, заявив, что после Игр у них появятся новые проблемы.

Биатлон,Российские спортсменки,Анатолий Хованцев,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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