Губерниев: ситуация с Елисеевым была прогнозируемой

«Во первых, Тихонов не врач и, мне кажется, он не ведает, что творит, уже довольно давно. А если говорить серьёзно, то если Елисеев принял такое решение, значит, ситуация зашла слишком далеко. И, к сожалению, так получается, что спортсмен всё-таки должен тренеру доверять и выполнять его рекомендации, рекомендации специалистов по медицине. А этого, совершенно очевидно, Матвей Елисеев не делал даже на протяжении не только последних подготовительных месяцев, но и нескольких последних сезонов. Он завышал интенсивность сам, его непонятно кто консультировал. Поэтому эта ситуация была прогнозируема, потому что нагрузки неконтролируемые. У меня складывается ощущение, что он действительно вместе с теми, кто его тренировал, вообще за этим не следил. Надо было просто довериться тренеру — Каминскому, а Матвей пошёл своим путём, и организм дал сбой. Я надеюсь, что скоро он придёт в норму и будет в олимпийском цикле уже выступать», — сказал Губерниев в беседе с RT.