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1 час назад

Губерниев: ситуация с Елисеевым была прогнозируемой

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении российского биатлониста Матвея Елисеева сделать паузу в выступлениях в связи с состоянием здоровья, а также оценил реакцию на это четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова, который назвал Елисеева «безголовым».

Губерниев: ситуация с Елисеевым была прогнозируемой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во первых, Тихонов не врач и, мне кажется, он не ведает, что творит, уже довольно давно. А если говорить серьёзно, то если Елисеев принял такое решение, значит, ситуация зашла слишком далеко. И, к сожалению, так получается, что спортсмен всё-таки должен тренеру доверять и выполнять его рекомендации, рекомендации специалистов по медицине. А этого, совершенно очевидно, Матвей Елисеев не делал даже на протяжении не только последних подготовительных месяцев, но и нескольких последних сезонов. Он завышал интенсивность сам, его непонятно кто консультировал. Поэтому эта ситуация была прогнозируема, потому что нагрузки неконтролируемые. У меня складывается ощущение, что он действительно вместе с теми, кто его тренировал, вообще за этим не следил. Надо было просто довериться тренеру — Каминскому, а Матвей пошёл своим путём, и организм дал сбой. Я надеюсь, что скоро он придёт в норму и будет в олимпийском цикле уже выступать», — сказал Губерниев в беседе с RT.

Елисеев принял решение приостановить активные выступления до чемпионата России, который пройдёт в марте 2022 года.

На первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде биатлонист занял 30-е место в индивидуальной гонке и стал 77-м в спринте. После этого он был исключён из состава сборной России на второй этап Кубка мира.

Биатлон,Матвей Елисеев,Дмитрий Губерниев,Александр Тихонов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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