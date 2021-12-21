Российских биатлонистов отказывались пускать в Германию

Российские биатлонисты каждый день будут сдавать ПЦР-тест для участия в Кубке мира в ФРГ

Биатлонисты сборной России рисковали пропустить предолимпийские этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге, поскольку Германия не признает вакцину «Спутник V». Международный союз биатлонистов (IBU) выступил с заявлением по ситуации.

Видео дня

Проблемы с визой

Неприятная ситуация сложилась с российскими биатлонистами в преддверии немецких январских этапов Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге. Сообщалось, что вся сборная страны может не получить визу для въезда.

Проблема в том, что Германия на данный момент не признает российскую вакцину «Спутник V», которую до сих пор не завизировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Ситуация выглядит очень тревожной, поскольку речь идет об олимпийском сезоне, где каждый этап Кубка мира важен не только в турнирном плане, но и в рамках подготовки к Играм в Пекине — 2022.

Ежедневный ПЦР-тест

Впрочем, Международный союз биатлонистов (IBU) уже выступил с заявлением о том, что российские спортсмены все-таки смогут отправиться в Германию и принять участие в соревнованиях в Оберхофе и Рупольдинге.

Правда, поскольку «Спутник V» в Германии не признан, придется каждый день сдавать ПЦР-тесты, действующие в течение суток.

«Высший приоритет IBU в этом сезоне — гарантировать безопасные и честные соревнования, включая равный доступ для всех команд. Поэтому IBU признает для своих соревнований все вакцины, одобренные на национальном уровне, и продолжает тесно сотрудничать со своей Медицинской консультативной группой, организационными комитетами соревнований и национальными властями, чтобы гарантировать равный доступ к соревнованиям для всех спортсменов, — говорится в заявлении IBU, которое приводит пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

— На сегодняшний день спортсмены, вакцинированные «Спутником V», могут участвовать в этапах Кубка мира в Германии в январе в соответствии с исключительным правилом для этих соревнований, но должны проходить регулярную процедуру ПЦР-тестирования SARS-CoV-2, чтобы войти и остаться в соревновательном «пузыре» и отелях.

Федеральное правительство Германии и правительства земель встретятся на этой неделе, чтобы обсудить дальнейшие правила COVID-19 для Германии. IBU будет внимательно следить за тем, повлияют ли результаты этих встреч на проведение этапов Кубка мира в Германии в январе. Медицинская консультативная группа IBU также встретится на этой неделе, чтобы обсудить текущую ситуацию, и по итогам встречи расскажет командам о правилах для передвижения, въезда в Германию и участия в соревнованиях».

Важные этапы подготовки

Этапы в Оберхофе и Рупольдинге крайне важны, поскольку до Олимпийских игр в Пекине остаются только они и еще один этап в итальянском Антхольце.

И в Оберхофе, и в Рупольдинге биатлонисты и биатлонистки будут соревноваться в спринте и пасьюте. При этом на первом из этапов также состоятся смешанная эстафета и супермикст, а на втором — обычные эстафеты у мужчин и женщин.

Напомним, что на Олимпиаде в программе будут все личные виды гонок (спринт, пасьют, масс-старт и индивидуальная гонка), а также обычная и смешанная эстафеты.

Естественно, выпадение из соревновательного ритма может крайне негативно сказаться на подготовке спортсменов к Играм.

Хотя, например, норвежка Марте Ульсбю Ройселанд, лидер женского зачета Кубка мира, уже объявила, что не побежит в Оберхофе, чтобы как раз лучше подготовиться к Пекину. Но два этапа в любом случае не планирует пропускать и она.

Соревнования в Оберхофе должны пройти с 6 по 9 января, в Рупольдинге биатлонисты побегут с 12 по 16 января, а этап в Антхольце запланирован на 20-23 января.

Ну а уже дальше будет Пекин, где обширная биатлонная программа растянута с 5 по 16 февраля.

Латыпов борется за «Глобус»

Не стоит забывать и о борьбе в зачете Кубка мира, где Эдуард Латыпов в нынешнем сезоне претендует на Большой хрустальный глобус. После серебряных медалей в спринте и пасьюте на предыдущем этапе КМ во французском Анси он вообще шел вторым, отставая всего на семь баллов от лидировавшего француза Кентена Фийона Майе.

Правда, последняя гонка — масс-старт — у россиянина не получилась, и он упал на пятое место, пропустив вперед выигравшего и возглавившего общий зачет другого француза Эмильена Жаклена, а также норвежца Ветле Шостада Кристиансена и шведа Себастьяна Самуэльссона.

Но отставание Латыпова от первого места составляет всего 35 очков, и он всерьез может рассчитывать на победу в Кубке мира.