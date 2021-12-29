Россиянка раскритиковала организацию "Рождественской гонки"

«Хочу сказать, что организация в этом году была ужасная. Год назад мы приходили на пасьют и там был отмечен коридор, висели фамилии, кому в какой коридор и какое отставание, как в нормальном пасьюте. В этом году фамилий не было, отставания тоже не было, просто висели пустые дощечки. Ходит человек с каким-то листком, никому ничего не показывает, все у него спрашивают», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».