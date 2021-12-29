Россиянка раскритиковала организацию "Рождественской гонки"

Биатлонистка сборной России Евгения Буртасова осталась недовольна организацией «Рождественской гонки» в Германии.
«Хочу сказать, что организация в этом году была ужасная. Год назад мы приходили на пасьют и там был отмечен коридор, висели фамилии, кому в какой коридор и какое отставание, как в нормальном пасьюте. В этом году фамилий не было, отставания тоже не было, просто висели пустые дощечки. Ходит человек с каким-то листком, никому ничего не показывает, все у него спрашивают», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».
Также она отметила, что этот инцидент заставил ее перенервничать.
Напомним, что россиянку и спортсменку из сборной Украины выпустили на трассу на 14 секунд раньше положенного. Судьи вынуждены были остановить обеих биатлонисток на передаче эстафеты.
По итогам гонки преследования Евгения Буртасова в паре с Матвеем Елисеевым стала обладателем серебряных наград. Победителями заезда стали австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер, замкнули тройку сильнейших Михала Крчмаржа и Маркету Давидову, представляющие Чехию.
Ранее бывший тренер национальной команды по биатлону Анатолий Хованцев отметил результаты российской спортсменки Виктории Сливко, которая не попадает в состав сборной России.