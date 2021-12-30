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8 часов назад

Источник: семеро биатлонистов сборной России решили пропустить этап Кубка мира в Антхольце

Семеро биатлонистов сборной России решили пропустить этап Кубка мира в Антхольце. Об этом сообщает Metaratings, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. Седьмой этап Кубка мира пройдёт с 20 по 23 января.

Ведущие российские биатлонисты пропустят седьмой этап КМ
Фото: ТАССТАСС

Сообщается, что группа Юрия Каминского (Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Антон Бабиков) отправится на сбор на Семинский перевал, а группа Сергея Башкирова (Александр Логинов, Александр Поварницын, Максим Цветков, Василий Томшин) останется в Антхольце. В женской команде подопечные Михаила Шашилова (Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Анастасия Шевченко) также планируют пропустить старты в Антхольце, а планы тренирующихся индивидуально Кристины Резцовой и Ульяны Нигматуллиной пока неизвестны.

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