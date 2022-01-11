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39 минут назад

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, заслуженный мастер спорта Анатолий Алябьев умер в возрасте 70 лет.

Губерниев сообщил о смерти Алябьева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщил известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.

«Позвонил Костя Бойцов — умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев. Шок. В декабре поздравляю своего друга и кумира с юбилеем, созванивались и на Новый Год. Боже мой, Дядя Толя... RIP», — написал Губерниев.

12 декабря прошлого года Алябьеу исполнилось 70 лет. Он являлся членом Совета СБР. Как тренер участвовал в подготовке сборной команды России по биатлону на Олимпийских играх и чемпионатах мира (1990-1998).

В качестве спортсмена он выиграл две золотые медали Олимпиады-1980 в Лейк-Плэсиде в индивидульной гонке и эстафете.

Биатлон,
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