Тихо убирают: в женской сборной по биатону загадочно исчез тренер

Руководство СБР утверждает, что вопрос смены тренера не обсуждается. Но на женской эстафете его не было.

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В женской сборной России по биатлону творится нечто непонятное. Если конкретно – на время женской эстафеты загадочно исчез старший тренер Михаил Шашилов. Ну исчез на день и исчез, приболел или отъехал по каким-то неотложным делам – всякое бывает. Вот только пару дней назад появились новости о том, что тренера хотят отправить в отставку буквально за две недели до старта главного события четырёхлетия – Олимпиады-2022 в Пекине.

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Так что же это такое? Странное совпадение? Или знак о предстоящих переменах в сборной?

«Проблемы со здоровьем»

В пятницу, 14 января, на этапе Кубка мира – 2021/2022 в Рупольдинге проходила женская эстафета. Наши девушки выглядели тяжеловато, но не сдавались и сумели вырвать бронзу, поскольку соперницы ошибались ещё больше нашего. Впрочем, речь не о гонке.

Речь о том, что в течение соревновательного дня старшего тренера Шашилова не было рядом с командой. Руководил всеми процессами тренер Николай Загурский. Про отсутствие Шашилова ни он сам ничего не рассказал, ни Губерниев, как ни странно, ничего не спросил.

Позже, в эфире программы «Все на Матч» телекомментатор заметил, что у старшего тренера есть небольшие проблемы со здоровьем. К этому моменту «Матч ТВ» уже опубликовал слова Ирины Казакевич, заметившей, что у её наставника было подозрение на коронавирус:

«У него были небольшие проблемы по здоровью, но сейчас всё в порядке. Завтра на гонке он уже будет. Главное, что тест на коронавирус отрицательный», – сказала биатлонистка.

Хотя эти слова объясняют не всё. Неужели Губерниев в эфире не поинтересовался бы у собеседников, как здоровье Шашилова? Когда сомнительные тесты сдавал Латыпов, об этом было известно чуть ли не сразу – из заявлений всё того же Губерниева. А в этот раз – полная тишина. Неужели, пытались скрыть «корону»? Но как и зачем? Сплошные загадки.

Дыма без огня не бывает

Всё это выглядит очень подозрительно на фоне утечек о том, что у руководства возникают вопросы к старшему тренеру национальной сборной, в том числе и по соблюдению режима. Последний пункт, по всей видимости, предполагает излишнее употребление алкогольных напитков. Впрочем, публично подтвердить это предположение никто не может.

Наоборот, на защиту Шашилова встали многие. И даже Губерниев, пошутивший о том, что старший тренер, конечно, может позволить себе нарушить режим, «скушав за ужином пару плюшек». Руководство СБР тоже подчёркивает, что вопрос отставки тренера не обсуждается.

Есть версия, что информация о возможной отставке старшего тренера женской сборной не имеет отношения ни к результатам девушек, ни к режиму самого наставника, а является элементом внутренней борьбы за пост руководителя СБР, который сейчас занимает Виктор Майгуров. Вряд ли в его интересах экстренно менять тренера перед Олимпиадой, тем более что никакой катастрофы в результатах определённо нет – девушки выступают неплохо.

Могут ли Шашилова тихо убрать перед Олимпиадой? Пожалуй, нет. За две недели до старта Игр сделать это тихо точно не получится. Да и есть ли в этом смысл? Подготовка уже была заложена на протяжении нескольких месяцев, и за оставшиеся дни можно только наломать дров. Да и с психологической точки зрения встряска, связанная с внезапной заменой, вряд ли нашим девушкам поможет. Так что лишних потрясений команде сейчас не надо.

Дыма без огня, конечно, не бывает. Но хочется верить, что это не начало большого пожара.