Васнецова упрекнула соперницу в нарушении правил борьбы

«Немка наступила мне на лыжи, хотя обозначила ей, что я иду, она меня видела. Это было не очень красиво с ее стороны, но это контактная борьба. Очень сильно сбил меня этот инцидент, и потом я проиграла очень много позиций, пришлось догонять», — передает слова Васнецовой Metaratings.