Биатлонистка сборной России заступилась за тренера Шашилова

«Да, может быть, со стороны он кажется достаточно необщительным, серьезным, но это не так. Он очень добрый, всегда придет на помощь и никогда не оставит тебя в беде. Михаил Викторович перед стартом подходит и говорит правильные вещи, которые окрыляют: «Посмотри, ты уже здесь, на Кубке мира, просто выйди и получи удовольствие. Ты все знаешь и все умеешь», — цитирует Васнецову «Матч ТВ».