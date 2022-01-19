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2 часа назад

Биатлонистка сборной России заступилась за тренера Шашилова

Российская биатлонистка Валерия Васнецова отметила положительные качества наставника женской сборной России Михаила Шашилова, вокруг которого ходят слухи о возможном увольнении.

Биатлонистка сборной России заступилась за тренера Шашилова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, может быть, со стороны он кажется достаточно необщительным, серьезным, но это не так. Он очень добрый, всегда придет на помощь и никогда не оставит тебя в беде. Михаил Викторович перед стартом подходит и говорит правильные вещи, которые окрыляют: «Посмотри, ты уже здесь, на Кубке мира, просто выйди и получи удовольствие. Ты все знаешь и все умеешь», — цитирует Васнецову «Матч ТВ».

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Шашилов может быть уволен с поста старшего тренера женской сборной России.

14 января женская сборная России стала бронзовым призером эстафетной гонки на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. В составе национальной команды выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.

Победительницами гонки стали французские биатлонистки. Серебро завоевала сборная Швеции. Российские спортсменки проиграли триумфаторам соревнований больше минуты.

Для Васнецовой в этом сезоне лучшим результатом в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира является 11-е место в гонке преследования в Оберхофе.

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Биатлон,Михаил Шашилов,Ирина Казакевич,Валерия Васнецова,Кристина Резцова,Светлана Миронова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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