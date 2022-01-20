Бабиков выиграл индивидуальную гонку

Российский биатлонист Антон Бабиков стал победителем индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце. Россиянин не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и показал лучший результат.

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Бабиков почти на 10 секунд опередил пришедшего вторым к финишу норвежца Тарьей Бё. При этом серебряный призер допустил два промаха, и оба — на заключительной стойке. Третьим финишировал ещё один представитель сборной России — Саид Каримулла Халили. Он допустил только один промах и отстал от победителя на 48 секунд.

Отметим, что седьмое место в этой гонке занял Александр Логинов, также представляющий Россию.