Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+1° в 
USD 76.44EUR 86.82
Войти в почту
3 часа назад

Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку

Российский биатлонист Антон Бабиков стал победителем индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце. Россиянин не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и показал лучший результат.

Бабиков выиграл индивидуальную гонку
Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look PressHendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Бабиков почти на 10 секунд опередил пришедшего вторым к финишу норвежца Тарьей Бё. При этом серебряный призер допустил два промаха, и оба — на заключительной стойке. Третьим финишировал ещё один представитель сборной России — Саид Каримулла Халили. Он допустил только один промах и отстал от победителя на 48 секунд.

Отметим, что седьмое место в этой гонке занял Александр Логинов, также представляющий Россию.

Ранее стало известно, что Бабиков является запасным в заявке сборной России на участие в Олимпийских играх 2022 года. Ожидается, что вечером в четверг к национальной команде присоединится Эдуард Латыпов.

Биатлон,Эдуард Латыпов,Антон Бабиков,Александр Логинов,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители