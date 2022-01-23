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32 минуты назад

Россия завоевала серебро в эстафете на этапе КМ в Антхольце

Сборная России завоевала серебряные медали в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Россия завоевала серебро в эстафете на этапе КМ в Антхольце
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Золотую награду получила команда Норвегии. Бронза досталась сборной Германии.

В составе российской команды в эстафете приняли участие Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Следующую гонку россияне проведут уже на зимней Олимпиаде, которая пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.

23 января в Антхольце состоится женский масс-старт. Гонка начнётся в 17:15 мск.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты проведут первую тренировку на олимпийской трассе 27 января.

Биатлон,Даниил Серохвостов,Эдуард Латыпов,Антон Бабиков,Александр Логинов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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