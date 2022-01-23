Россия завоевала серебро в эстафете на этапе КМ в Антхольце

Сборная России завоевала серебряные медали в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Золотую награду получила команда Норвегии. Бронза досталась сборной Германии.
В составе российской команды в эстафете приняли участие Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Следующую гонку россияне проведут уже на зимней Олимпиаде, которая пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.
23 января в Антхольце состоится женский масс-старт. Гонка начнётся в 17:15 мск.
Ранее сообщалось, что российские биатлонисты проведут первую тренировку на олимпийской трассе 27 января.