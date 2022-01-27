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1 час назад

Российских биатлонисток сняли с рейса в Пекин на ОИ-2022

Российских биатлонисток Ирину Казакевич и Валерию Васнецову не пустили на рейс, который должен был доставить сборную страны в Пекин на Олимпийские игры-2022. Как сообщает «Матч ТВ», вместе со спортсменками попасть на самолет не смогли старший тренер женской сборный Михаил Шашилов и массажист Роман Никитин.

Российских биатлонисток сняли с рейса в Пекин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причиной стали проблемы с документами. Так, QR-код Казакевич оказался «красным», что означает запрет на въезд в Китай. Остальные члены делегации не смогли предоставить код из специального приложения.

Вылет оставшихся в России членов команды отложен на сутки. Им необходимо подготовить документы, подтверждающие, что они переболели коронавирусом.

Также известно, что руководитель сервис-группы сборной России Александр Печерский сдал положительный тест на COVID-19. Он не вылетел в Пекин, его заменит Дмитрий Блинов.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине-2022 пройдут с 4 февраля по 20 февраля. Соревнования биатлонистов начнутся 5 февраля и закончатся 19 февраля — всего за это время разыграют 11 комплектов медалей

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