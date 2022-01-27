«Они в шоке»: в СБР рассказали о состоянии снятых с рейса биатлонистов

«Здоровье нормальное, тест, во всяком случае, у них отрицательный, но они будут еще сдавать теперь - перед следующим полетом своим, который пока неизвестно, когда состоится. Но, естественно, они тоже в шоке. Это то же самое, как опоздать на самолет. Только на самолет можно пересесть в любой момент, а на Олимпиаду - тут коридор времени гораздо уже», - объяснил представитель СБР.