Тренер российской сборной по биатлону сдал положительный тест на COVID-19

Тренер российской сборной по биатлону Сергей Башкиров заявил, что его первый тест на коронавирус по прилёте в Пекин дал положительный результат, об этом сообщает канал «Матч ТВ». Результаты второго теста должны появиться сегодня, 27 января. Согласно правилам Олимпийского комитета, при положительном тесте необходимо отправиться на изоляцию на 10 дней.

Фото: russianbiathlon/vk.com russianbiathlon/vk.com

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал первый положительный тест на коронавирус, — сообщает «Матч ТВ».

Ранее поступила информация, что шеф сервис-бригады сборной Александр Печёрский не вылетел в Пекин ввиду положительного теста на коронавирус.

В четверг также стало известно, что старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов, биатлонистки Валерия Васнецова и Ирина Казакевич, а также массажист команды Роман Никитин не смогли вылететь в Пекин из-за проблем с QR-кодами.

Отмечается, что в настоящее время ситуация по организации вылета четырёх членов сборной по биатлону на контроле у Министерства спорта Российской Федерации.