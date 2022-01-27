Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-3° в 
USD 78.95EUR 88.47
Войти в почту
2 часа назад

Тренер российской сборной по биатлону сдал положительный тест на COVID-19

Тренер российской сборной по биатлону Сергей Башкиров заявил, что его первый тест на коронавирус по прилёте в Пекин дал положительный результат, об этом сообщает канал «Матч ТВ». Результаты второго теста должны появиться сегодня, 27 января. Согласно правилам Олимпийского комитета, при положительном тесте необходимо отправиться на изоляцию на 10 дней.

Тренер российской сборной по биатлону сдал положительный тест на COVID-19
Фото: russianbiathlon/vk.comrussianbiathlon/vk.com

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал первый положительный тест на коронавирус, — сообщает «Матч ТВ».

Ранее поступила информация, что шеф сервис-бригады сборной Александр Печёрский не вылетел в Пекин ввиду положительного теста на коронавирус.

В четверг также стало известно, что старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов, биатлонистки Валерия Васнецова и Ирина Казакевич, а также массажист команды Роман Никитин не смогли вылететь в Пекин из-за проблем с QR-кодами.

Отмечается, что в настоящее время ситуация по организации вылета четырёх членов сборной по биатлону на контроле у Министерства спорта Российской Федерации.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители