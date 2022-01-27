У тренера сборной РФ по биатлону обнаружили ковид

Тренер сборной России по биатлону сдал положительный тест на коронавирус. До Олимпиады в Пекине осталась неделя. Ковид у тренера Сергея Башкирова выявили уже в Китае. Также положительный тест сдал глава сервис-группы команды Александр Печерский, в место него в Пекин отправился его зам.
Тесты остальных членов сборной отрицательные. Но биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, старший тренер женской команды и массажист сборной тоже не смогли вылететь. Как уточнили в Минспорта, они некорректно заполнили информацию в приложении Оргкомитета о том, что переболели, и не получили специальный «зеленый QR-код» для въезда в Пекин. Комментирует бывший глава Союза биатлонистов России, четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев:
— Союз биатлонистов России просто непонятно, куда смотрел, руководители тех, кто готовит. Понятно, что все прилетели из-за границы, и тот же Шилов, и наши спортсменки, они и не думали, какие документы нужны для оформления этого всего, но как можно не оформить? Два дня потеряли спортсмены, тренеры, и просто выбьет однозначно из колеи, всю команду, понятно, нет, но точно положительных эмоций это не принесет. Печерский Саша и тренер Башкиров, который в Китае уже сдал положительный тест, это тоже огромный минус, где они были, куда они смотрели, почему их выпустили из нашего пузыря, они должны были быть в команде и никуда не выезжать.
— А перед отлетом они тоже сдавали?
— Скорее всего, где-то подцепили в движении. Понятно, что Башкиров летел вместе с командой, где-то соприкасался в любом случае, сейчас команда тоже под вопросом. Зачем тогда нужны вот такие Олимпийские Игры, которые не от результата зависят спортсмена, который будет выступать или нет, а от результата теста. В этом плане молодцы молодежное первенство мира по хоккею, они понимали, что это уже не чемпионат мира по хоккею, а это просто какой-то розыгрыш лотереи: кто вытянет, кто не вытянет, они взяли и отменили его, закрыли, сказали — будем проводить в следующем году.
В Минспорта отметили, что спортсмены и члены сборной, которые не получили QR-код, вылетят в Пекин не позднее пятницы. Так что многого они не пропустят, считает ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов:
Голос
Ранее коронавирус был выявлен у биатлонистов из Норвегии. Положительные тесты сдали две лыжницы, член сервис-группы и тренер мужской сборной.
Из-за заражения последнего были сдвинуты сроки отправки мужской команды, спортсмены сдавали дополнительные анализы. По данным норвежского телеканала TV2, биатлонисты полетят в Пекин чартерными рейсами чтобы сократить риск возможного заражения коронавирусом.