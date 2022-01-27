У тренера сборной РФ по биатлону обнаружили ковид

— Союз биатлонистов России просто непонятно, куда смотрел, руководители тех, кто готовит. Понятно, что все прилетели из-за границы, и тот же Шилов, и наши спортсменки, они и не думали, какие документы нужны для оформления этого всего, но как можно не оформить? Два дня потеряли спортсмены, тренеры, и просто выбьет однозначно из колеи, всю команду, понятно, нет, но точно положительных эмоций это не принесет. Печерский Саша и тренер Башкиров, который в Китае уже сдал положительный тест, это тоже огромный минус, где они были, куда они смотрели, почему их выпустили из нашего пузыря, они должны были быть в команде и никуда не выезжать.