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1 час назад

Тест на COVID тренера российских биатлонистов оказался отрицательным

Второй тест на коронавирус тренера мужской сборной по биатлону Сергея Башкирова показал отрицательный результат. Об этом сообщили в Союзе биатлонистов России.

Тест на COVID тренера российских биатлонистов оказался отрицательным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал отрицательный тест на коронавирус в Пекине. В ближайшее время он воссоединится с командой», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Сергей Башкиров по прилете на Олимпийские игры в Пекин сдал тест на коронавирус с положительным результатом. Согласно правилам Олимпийского комитета, при положительном тесте тренер должен был отправиться на изоляцию на 10 дней.

Зимние Олимпийские игры в Пекине-2022 пройдут с 4 февраля по 20 февраля. Соревнования биатлонистов начнутся 5 февраля и закончатся 19 февраля — всего за это время разыграют 11 комплектов медалей.

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