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1 час назад

Российские биатлонисты выиграли золото на чемпионате Европы

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Евгения Буртасова завоевали золото на чемпионате Европы, который проходит в немецком Арбере. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российские биатлонисты выиграли золото на ЧЕ
Фото: ТАССТАСС

Россияне выиграли смешанную эстафету, которая стала последним стартом на турнире. Второе место в сингл-миксте заняла команда Франции, которую представляли Эмильен Клод и Лу Жанмонно Лоран. Бронзу завоевали биатлонисты из Германии Юстус Штрелов и Франциска Хильдебранд.

Россия завоевала серебро в эстафете на этапе КМ в Антхольце

26 января Буртасова завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на 15 километров. Второе место досталось молдавской спортсменке Алине Стремоус. Бронзу завоевала еще одна представительница России — Наталья Гербулова.

По итогам чемпионата Европы на счету сборной России две золотые медали, три серебра и одна бронза.

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