Российские биатлонисты выиграли золото на ЧЕ

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Евгения Буртасова завоевали золото на чемпионате Европы, который проходит в немецком Арбере. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фото: ТАСС ТАСС

Россияне выиграли смешанную эстафету, которая стала последним стартом на турнире. Второе место в сингл-миксте заняла команда Франции, которую представляли Эмильен Клод и Лу Жанмонно Лоран. Бронзу завоевали биатлонисты из Германии Юстус Штрелов и Франциска Хильдебранд.

26 января Буртасова завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на 15 километров. Второе место досталось молдавской спортсменке Алине Стремоус. Бронзу завоевала еще одна представительница России — Наталья Гербулова.