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1 час назад

Биатлонистка Буртасова заменит Васнецову на Олимпиаде

Российская биатлонистка Евгения Буртасова в ближайшие дни должна отправиться в Пекин, чтобы присоединиться к национальной команде, которая готовится принять участие на Олимпийских играх. Спортсменка заменит Валерию Васнецову, сдавшую два положительных ПЦР-теста на COVID-19.

Биатлонистка Буртасова заменит Васнецову на Олимпиаде
Фото: Lennart Preiss/dpa/Global Look PressLennart Preiss/dpa/Global Look Press

По Буртасовой оформляют документы, этим занимается ОКР. Есть два рейса, 2 и 5 февраля, одним из них она прилетит, — сказал старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов.

Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля. Биатлонные соревнования начнутся 5 февраля. В этот день состоится смешанная эстафета.

Ранее в состав сборной России для участия на Олимпийских играх вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. За исключением последней, все остальные готовятся к соревнованиям.

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