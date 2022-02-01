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1 час назад

Биатлонный тренер Каминский назвал фантастическим теннисный матч Медведева с Надалем

Финал Australian Open между российским теннисистом Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем получился фантастическим. Такое мнение журналистам высказал старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

Каминский оценил матч Медведева с Надалем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Матч между Медведевым и Надалем прошел в воскресенье. Российский теннисист выиграл первые два сета, но после проиграл три и упустил чемпионский титул. Встреча длилась 5 часов 24 минуты.

"Я следил за теннисом, болел за Медведева, - сказал Каминский. - Матч был фантастическим, и мне как тренеру было многое интересно. У Надаля надо поучиться вытаскивать себя за волосы, что называется".

Сейчас российская команда по биатлону находятся в Китае, где готовятся к стартующим 4 февраля Олимпийским играм.

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