Тренер сборной России по биатлону пожаловался на холод на олимпийской трассе

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский пожаловался на холод на олимпийской трассе в Пикине. Как сообщает РИА Новости, специалист рассказал, что иногда на трассе появляется ветер, из-за чего организм спортсмена быстрее остужается.

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В первую очередь проблема касается рук, что плохо для биатлониста.

«Конечно, можно носить более толстые перчатки, но тогда потеряется чувствительность при стрельбе, а это очень важно», — объяснил Каминский.

Однако из-за холода тренировки в Китае отменять не стали. Специалист подчеркнул, что «мороз — нормальная погода» для русских.

Напомним, что ранее тренер национальной команды по биатлону рассказал, что спортсмены замерзли в комнатах, поэтому попросили предоставить дополнительные обогреватели. После этого нарекания от россиян прекратились. Башкиров добавил, что номера в Олимпийской деревне стандартные.