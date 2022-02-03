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36 минут назад

Российский биатлонист Поварницын завоевал серебро в спринте на этапе Кубка IBU

Российский биатлонист Александр Поварницын выиграл серебряную медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Нове-Место. Спортсмен прошел дистанцию без промахов и уступил лишь норвежцу Сверре Далену Аспенсу, который допустил 1 промах.

Российский биатлонист завоевал серебро в спринте на Кубке IBU
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тройку лучших замкнул немецкий биатлонист Филипп Хорн. Василий Томшин занял шестое место, Михаил Первушин — восьмое, Ильназ Мухамедзянов — 27-е, Дмитрий Иванов — 41-е, Петр Пащенко — 54-е. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Поварницы не попал в состав олимпийской сборной России на Олимпийские игры в Пекине, но находится в статусе запасного и может поехать в Китай в случае форс-мажора в основной команде. Также в рамках шестого этапа Кубка IBU женский спринт на 7,5 км. Россиянка Лариса Куклина выиграла бронзовую медаль. Виктория Сливко тоже забежала в топ-10, став в итоге шестой. Анастасия Шевченко заняла 15-е место по итогам гонки.

Ранее сообщалось, что Лариса Куклина стала третьей в спринте на Кубке IBU.

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