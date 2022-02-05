Сборная России завоевала олимпийскую медаль в биатлоне впервые с 2014 года

Сборная России в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу в смешанной эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Это первая олимпийская медаль России в биатлоне с Игр 2014 года. На Олимпиаде в Сочи Евгений Гараничев завоевал бронзу в индивидуальной гонке.