Те, кто были в призах по сезону, на тех и надо смотреть, у нас это Логинов и Латыпов. Халили, может, в «индивидуалке» себя опять проявит, уже не первый раз это для него. Внимательно надо смотреть и по погоде, какая ветровая обстановка будет. Чем индивидуальная гонка хороша - здесь есть шанс у каждого спортсмена из топ-30 стать призером однозначным, стреляя на ноль. Любой, кто стрельнет ноль, претендует на олимпийскую медаль", - приводит слова Драчева Eurostavka.