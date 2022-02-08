Бывший президент СБР Владимир Драчев оценил шансы российских биатлонистов на успех в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине.
"У мужчин конкуренция еще выше. Если лидеры будут работать на том уровне, на котором они работают всегда, то будет очень тяжелая гонка. Норвежцы, шведы, французы и наши объективно лучше всех. В этом году у нас и подиумов достаточно было на Кубке мира и, в общем-то, ребят небезосновательно заставили в себя поверить.
Те, кто были в призах по сезону, на тех и надо смотреть, у нас это Логинов и Латыпов. Халили, может, в «индивидуалке» себя опять проявит, уже не первый раз это для него. Внимательно надо смотреть и по погоде, какая ветровая обстановка будет. Чем индивидуальная гонка хороша - здесь есть шанс у каждого спортсмена из топ-30 стать призером однозначным, стреляя на ноль. Любой, кто стрельнет ноль, претендует на олимпийскую медаль", - приводит слова Драчева Eurostavka.
Напомним, соревнования пройдут 8 февраля. Начало в 11.30 по московскому времени.
Накануне в аналогичной дисциплине у женщин лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, финишировавшая восьмой с двумя промахами.
Пока в активе наших биатлонистов лишь бронзовая медаль в смешанной эстафете.
Игры в столице Китая завершатся 20 февраля.