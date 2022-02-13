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Олимпиада-2022
9 минут назад

Норвежской биатлонистке Тандреволд стало плохо на финише пасьюта. Её унесли на руках

Чемпионат.com

Норвежской биатлонистке Ингрид Ландмарк Тандреволд стало плохо на финише гонки преследования в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай).

Биатлонистка упала в обморок на финише на Олимпиаде-2022
Фото: CAMERON SPENCER/GETTY IMAGESCAMERON SPENCER/GETTY IMAGES

Спортсменка уходила третьей после четвёртого огневого рубежа, но на последних метрах дистанции ей стало плохо, спортсменке было сложно стоять на ногах. Она финишировала 14-й, сразу после пересечения финишной черты упав на землю.

Норвежку долго приводили в чувства медики и другие биатлонистки. Её унесли со стадиона. Возможно, она теряла сознание.

На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершилась женская гонка преследования. Победителем соревнований стала норвежка Марте Рёйселанд. Она допустила 1 промах и завершила дистанцию за 34 минуты и 46,9 секунды.

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