Биатлонистка упала в обморок на финише на Олимпиаде-2022

Норвежской биатлонистке Ингрид Ландмарк Тандреволд стало плохо на финише гонки преследования в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай).

Фото: CAMERON SPENCER/GETTY IMAGES CAMERON SPENCER/GETTY IMAGES

Спортсменка уходила третьей после четвёртого огневого рубежа, но на последних метрах дистанции ей стало плохо, спортсменке было сложно стоять на ногах. Она финишировала 14-й, сразу после пересечения финишной черты упав на землю.

Норвежку долго приводили в чувства медики и другие биатлонистки. Её унесли со стадиона. Возможно, она теряла сознание.

На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершилась женская гонка преследования. Победителем соревнований стала норвежка Марте Рёйселанд. Она допустила 1 промах и завершила дистанцию за 34 минуты и 46,9 секунды.