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Олимпиада-2022
13 февраля

Российская биатлонистка отказалась общаться с журналистами на Олимпиаде в Пекине

Lenta.ru

Российская биатлонистка Светлана Миронова отказалась общаться с пишущими журналистами на Олимпиаде в Пекине. Ее слова приводит РИА Новости.

Российская биатлонистка отказалась общаться с прессой
Фото: ТАССТАСС

«Мне не нравится, как вы обо мне пишете», — рассказала Миронова после гонки преследования.

Спортсменка заявила, что больше не будет давать комментарии на диктофон во время Олимпиады.

В воскресенье, 13 февраля, Миронова заняла 41-е место в гонке преследования. 11 февраля в спринте спортсменка заняла 47-ю позицию. По итогам двух гонок биатлонистка не попала в масс-старт.

11 февраля президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским журналистам. Она отметила, что отказ от общения с представителями СМИ вызван высказываниями норвежцев о допинге у российских лыжников. «Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу», — заявила глава федерации.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные спортсмены выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).

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