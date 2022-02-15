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Олимпиада-2022
2 часа назад

Россия лидирует перед заключительным этапом мужской биатлонной эстафеты на Олимпиаде-2022

Чемпионат.comиещё 3

Сборная России по биатлону сохранила лидерство после третьего этапа мужской эстафеты на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). На третьем этапе за российскую команду выступал Максим Цветков. На обоих огневых рубежах он обошёлся без промахов. За Россию на заключительном этапе выступит Эдуард Латыпов. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований: текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине. Сборная России на данный момент завоевала две бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (смешанная эстафета); Эдуард Латыпов (гонка преследования). Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022 Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

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