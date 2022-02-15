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Олимпиада-2022
5 часов назад

В сборной России по биатлону отреагировали на бронзу в эстафете на Олимпиаде

Lenta.ruиещё 8

В сборной России по биатлону отреагировали на бронзу в эстафете на Олимпиаде
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский отреагировал на третье место команды в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Его слова привел «Матч ТВ».

По мнению Каминского, Эдуард Латыпов, на которого пришелся заключительный этап эстафеты, поторопился и слишком рано поверил в победу в гонке. «Рано Эдуард повесил медаль на шею. Он мог переждать ветер и не стрелять в порыв. А потом уже и коленки задрожали. В жизни всякое бывает», — отметил тренер.

Ранее 15 февраля сборная России по биатлону упустила победу в эстафете. Золото завоевали спортсмены из Норвегии. Второе место досталось представителям Франции. Россияне, лидировавшие большую часть гонки, финишировали третьими. На четвертом этапе команду представлял Эдуард Латыпов. На последнем огневом рубеже он допустил промахи и ушел на два штрафных круга.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные спортсмены выступают на соревнованиях под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).

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