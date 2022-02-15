Губерниев — об эстафете: "Это был великий шанс на золото"

«По трезвым ощущениям, всё закономерно. Как по сезону шло: Норвегия, Франция и мы. Но очень обидно. Затрясло Эдика, он побоялся выиграть — проиграл. Как и Цветкова затрясло в индивидуальной. Я расстроен! Шанс был великий на золото», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.