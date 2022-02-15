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Олимпиада-2022
1 час назад

Губерниев — о мужской эстафете: это был великий шанс на золото. Латыпов побоялся выиграть

Чемпионат.com

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление сборной России в мужской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россияне завоевали бронзу, несмотря на то что лидировали с большим отрывом до последней стрельбы. Эдуард Латыпов ушёл на два штрафных круга. Золото завоевала сборная Норвегии, серебро — французы.

Губерниев — об эстафете: "Это был великий шанс на золото"
Фото: ТАССТАСС

«По трезвым ощущениям, всё закономерно. Как по сезону шло: Норвегия, Франция и мы. Но очень обидно. Затрясло Эдика, он побоялся выиграть — проиграл. Как и Цветкова затрясло в индивидуальной. Я расстроен! Шанс был великий на золото», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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