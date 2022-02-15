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Олимпиада-2022
23 минуты назад

«Бросай биатлон!» Латыпова массово раскритиковали в социальных сетях за упущенное золото Олимпиады

Матч ТВ

Эдуард Латыпов подвергся критике в своем Instagram после неудачного прохождения своего этапа в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Бросай биатлон!» Латыпова раскритиковали за упущенное золото
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Команда в составе Карима Халили, Александра Логинова и Максима Цветкова возглавила гонку с первого этапа и с преимуществом держала лидерство до заключительной стрельбы, где Латыпов зашел на два штрафных круга.

— Если спортсмен не может справляться с эмоциями, ему нужно заниматься другими вещами, — написал один из пользователей Instagram Латыпову в комментариях.

Кроме того, спортсмену посоветовали завершить карьеру в сборной: «Латыпов, бросай биатлон! Как же так, подвести всех…», «Господи, пять промахов, да чтоб тебя из сборной убрали!», «Подвел не только команду, но и страну. Неудачник нашей сборной».

Россияне стали третьими, пропусти вперед норвежцев и французов.

Это третья медаль биатлонной сборной на Играх-2022. Ранее россияне брали бронзу в смешанной эстафете, а Латыпов становился третьим в гонке преследования.

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