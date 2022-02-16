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Олимпиада-2022
1 час назад

Сборная России заняла второе место в женской биатлонной эстафете. Победила Швеция

Чемпионат.com

Женская сборная России завоевала серебряные медали в эстафете программы зимних Олимпийских игр в Пекине. Первенствовала команда Швеции, третье место на пьедестале досталось представительницам Германии.

Сборная России заняла второе место в женской биатлонной эстафете. Победила Швеция
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российская команда в эстафете была представлена Ириной Казакевич, Кристиной Резцовой, Светланой Мироновой и Ульяной Нигматуллиной.

На третьем этапе Миронова допустила четыре промаха на втором огневом рубеже и зашла на один штрафной круг.

Российская команда до этого успеха завоевала три бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: в смешанной эстафете (Нигматуллина, Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов), в гонке преследования (Латыпов) и мужской эстафете (Карим Халили, Логинов, Максим Цветков, Латыпов).

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