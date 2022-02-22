Большунов дал совет российским биатлонистам

«У парней есть свои тренеры, и они скажут, что нужно делать. Могу сказать только одно. В первую очередь нужно слушать свой организм, а уже потом тренера и всех остальных. Бывают всякие ситуации», — дал совет Большунов. Он также отметил, что готовился к Олимпиаде, ориентируясь на самочувствие.