Российских биатлонистов отстранили от международных соревнований

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц к международным соревнованиям под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

"Следуя новым рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), исполком IBU принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц к участию в международных соревнованиях до дальнейшего уведомления, в том числе в неспортивных мероприятиях, организуемых IBU для своих членов", - сообщает пресс-служба.

Ранее пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) объявила о том, что сборная России не будет выступать на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU. В нынешнем сезоне запланированы еще три этапа Кубка мира: с 3 по 6 марта в Контиолахти (Финляндия), с 10 по 13 марта в Отепя (Эстония) и с 17 по 20 марта в Холменколлене (Норвегия). В Кубке IBU пройдут этапы в Ленцерхайде (Швейцария) 3-6 марта и в Риднау (Италия) 10-13 марта.