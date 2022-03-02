Российских биатлонистов отстранили от международных соревнований

Международный союз биатлонистов (IBU) не будет допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой. Об этом сообщается на сайте организации.

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Решение принял исполком IBU, а отстранение продлится до дальнейшего уведомления. 17 марта исполком обсудит вопрос о временной приостановке членства Союза биатлонистов России (СБР) в международной организации.

Ранее, 26 февраля российские биатлонисты отказались от участия в Кубке мира. В СБР выразили недовольство решением о лишении российских спортсменов флага и гимна.