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4 часа назад

Российских биатлонистов отстранили от турниров

Елена Прошина

Международный союз биатлонистов (IBU) не будет допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой. Об этом сообщается на сайте организации.

Российских биатлонистов отстранили от международных соревнований
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решение принял исполком IBU, а отстранение продлится до дальнейшего уведомления. 17 марта исполком обсудит вопрос о временной приостановке членства Союза биатлонистов России (СБР) в международной организации.

Ранее, 26 февраля российские биатлонисты отказались от участия в Кубке мира. В СБР выразили недовольство решением о лишении российских спортсменов флага и гимна.

Напомним, что ранее изменения произошли и в лыжном спорте — 1 марта россиян отстранили от всех турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). За несколько часов до этого спортсмены из России объявили о том, что завершили сезон.

Биатлон,
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