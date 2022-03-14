Олимпийский чемпион Васильев назвал главу МОК Баха преступником

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
«После того, как Бах инициировал отстранение спортсменов из России по всем видам спорта, здравый смысл уже потерян полностью. Если глава организации, который должен призывать к миру, к тому, что спорт вне политики, сам затаскивает его в политику, то он самый главный преступник. Официально: Томас Бах – преступник», – приводит слова олимпийского чемпиона «Матч ТВ».
Напомним, 28 февраля МОК выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
После этого ряд спортивных организаций принял решение отобрать у России некоторые крупные соревнования, а также не допускать российских спортсменов к соревнованиям. Это коснулось лыжников, биатлонистов, пловцов, хоккеистов, футболистов, пилотов «Формулы-1», велогонщиков и многих других.
Ранее сообщалось, что Томас Бах вновь призвал федерации не допускать спортсменов из России.