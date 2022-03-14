Олимпийский чемпион Васильев назвал главу МОК Баха преступником

«После того, как Бах инициировал отстранение спортсменов из России по всем видам спорта, здравый смысл уже потерян полностью. Если глава организации, который должен призывать к миру, к тому, что спорт вне политики, сам затаскивает его в политику, то он самый главный преступник. Официально: Томас Бах – преступник», – приводит слова олимпийского чемпиона «Матч ТВ».