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1 час назад

Олимпийский чемпион Васильев назвал главу МОК Баха преступником

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Олимпийский чемпион Васильев назвал главу МОК Баха преступником
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После того, как Бах инициировал отстранение спортсменов из России по всем видам спорта, здравый смысл уже потерян полностью. Если глава организации, который должен призывать к миру, к тому, что спорт вне политики, сам затаскивает его в политику, то он самый главный преступник. Официально: Томас Бах – преступник», – приводит слова олимпийского чемпиона «Матч ТВ».

Напомним, 28 февраля МОК выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого ряд спортивных организаций принял решение отобрать у России некоторые крупные соревнования, а также не допускать российских спортсменов к соревнованиям. Это коснулось лыжников, биатлонистов, пловцов, хоккеистов, футболистов, пилотов «Формулы-1», велогонщиков и многих других.

Ранее сообщалось, что Томас Бах вновь призвал федерации не допускать спортсменов из России.

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