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59 минут назад

Двукратный олимпийский чемпион назвал главу МОК Баха преступником

Елена Прошина

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха за рекомендации не допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Двукратный олимпийский чемпион назвал главу МОК Баха преступником
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» он назвал его «главным преступником, затащившим спорт в политику».

"После того, как Бах инициировал отстранение российских спортсменов по всем видам спорта, здравый смысл уже потерян полностью. Если глава организации, который должен призывать к миру, к тому, что спорт вне политики, сам затаскивает его в политику, то он самый главный преступник. Официально говорю: Томас Бах — преступник", — сказал Васильев.

Напомним, что в конце февраля исполком МОК рекомендовал международным федерациям запретить участие спортсменов из России и Белоруссии в стартах под своей эгидой из-за событий на Украине. В результате многие организации последовали данной рекомендации и лишили россиян и белорусов права участия в соревнованиях. Еще часть федераций допустила атлетов из двух стран лишь в нейтральном статусе.

Биатлон,Томас Бах,Дмитрий Васильев,
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