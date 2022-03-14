Двукратный олимпийский чемпион назвал главу МОК Баха преступником

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха за рекомендации не допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.
В эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» он назвал его «главным преступником, затащившим спорт в политику».
"После того, как Бах инициировал отстранение российских спортсменов по всем видам спорта, здравый смысл уже потерян полностью. Если глава организации, который должен призывать к миру, к тому, что спорт вне политики, сам затаскивает его в политику, то он самый главный преступник. Официально говорю: Томас Бах — преступник", — сказал Васильев.
Напомним, что в конце февраля исполком МОК рекомендовал международным федерациям запретить участие спортсменов из России и Белоруссии в стартах под своей эгидой из-за событий на Украине. В результате многие организации последовали данной рекомендации и лишили россиян и белорусов права участия в соревнованиях. Еще часть федераций допустила атлетов из двух стран лишь в нейтральном статусе.