«Нас выгнали. И это сделали норвежцы»

Трёхкратный олимпийский чемпион сильно обиделся на главных соперников.

Фото: STANKO GRUDEN/GETTY IMAGES STANKO GRUDEN/GETTY IMAGES

Герой Олимпиады в Пекине Александр Большунов фактически обвинил Норвегию в отстранении сборной России от международных стартов. По словам трёхкратного олимпийского чемпиона, норвежцы просто выгнали россиян с Кубка мира. Ну и про Йоханнеса Клебо лидер сборной России тоже высказался. Большунов сильно обиделся на главных соперников.

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«Лыжная держава так к нам отнеслась»

Большунов и другие спортсмены сборной России после триумфальной Олимпиады выступили на этапе Кубка мира в Лахти, затем добрались до Норвегии, но столкнулись с жёстким протестом со стороны организаторов этапов в Драммене, Хольменколлене и Фалуне. Вакс-грузовик нашей команды был разрисован вандалами, спортсменам поступали угрозы.

«Мы расстроены, очень сильно расстроены. Нас, можно сказать, выгнали. И это сделали норвежцы. Это вдвойне обидно, лыжная держава и так к нам отнеслась. Мы главные соперники, главные конкуренты. Для нас это не очень хороший знак, что к нам так относятся», — резко высказался Большунов в «ТикТоке» журналиста Ивана Докукина.

Лидер сборной России выразился однозначно, обвинив норвежцев. Даже по Йоханнесу Клебо прошёлся. Тот, напомним, заявил, что хочется конкурировать с сильнейшими, но россиян на Кубке мира быть не должно.

«Я думал, что Клебо будет трезво ситуацию оценивать. Но, возможно, на него надавили, чтобы он так говорил. Как буду теперь к нему относиться, когда в следующий раз вместе выйдем на старт? Я надеюсь, что мы ещё будем вместе на старт выходить», — отметил Александр.

«Поведение норвежцев очень недостойное»

До этого Большунов тоже говорил похожие слова.

«Многие норвежские спортсмены начали очень плохо о нас высказываться, смысла оставаться там больше не было. Мне кажется, поступать так было совсем неправильно», — слова Большунова «Спорт-экспрессу».

«Меня напрягает эта ситуация. Это непонятно. Всё-таки спорт — это мир. Есть отдельные спортсмены, которые нас поддерживают — но есть и те, кто не поддерживает. Тут не могу ответить точно. После этих событий я с ними не общался», — говорил Большунов «РИА Новости Спорт».

«Настраивались соревноваться, настраивались участвовать в гонке, но не только норвежская федерация, но также и норвежские спортсмены высказались против нашего участия, поэтому FIS послушала их и приняла такое решение. Первоначально в международной федерации были на нашей стороне, но потом посчитали, что это всё-таки на самом деле небезопасно. Нашу фуру просто раскрасили красками. Поведение норвежцев очень недостойное. Я в шоке от этого», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Но какова бы ни была обида, все прекрасно понимают, что главное противостояние в лыжных гонках – Большунов против Клебо, Россия против Норвегии. И решать, кто сильнее, нужно не словами, а на трассе. На вопрос о том, продолжится ли это противостояние, вряд ли кто сейчас ответит.