«В биатлоне крыс нет»: Драчев о смене гражданства спортсменами

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев не верит в массовую смену гражданства среди биатлонистов из-за отстранения российских спортсменов и исключения национальной федерации в Международном союзе биатлонистов (IBU).
«Смена гражданства точно не начнется. Она бессмысленна по многим причинам. И одна из них – это патриотизм. Как говорится, крысы бегут с корабля первыми, а в биатлоне крыс нет», - заявил Драчев изданию «Спорт день за днем».
Международный союз биатлонистов (IBU) в четверг, 17 марта, анонсировал новые санкции в отношении России и Белоруссии. После отстранения спортсменов обеих стран от участия в международных стартах началась процедура лишения всех прав национальных федераций - Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ).
В заявлении IBU говорится, что основанием для приостановки членства стало «невыполнение гуманитарных обязательств в духе устава IBU» на фоне ситуации на Украине.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова допустила массовую смену гражданства российскими спортсменами на фоне запретов на участие россиян в международных соревнованиях.