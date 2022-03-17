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1 час назад

«В биатлоне крыс нет»: Драчев о смене гражданства спортсменами

Вероника Полынина

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев не верит в массовую смену гражданства среди биатлонистов из-за отстранения российских спортсменов и исключения национальной федерации в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«В биатлоне крыс нет»: Драчев о смене гражданства спортсменами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Смена гражданства точно не начнется. Она бессмысленна по многим причинам. И одна из них – это патриотизм. Как говорится, крысы бегут с корабля первыми, а в биатлоне крыс нет», - заявил Драчев изданию «Спорт день за днем».

Международный союз биатлонистов (IBU) в четверг, 17 марта, анонсировал новые санкции в отношении России и Белоруссии. После отстранения спортсменов обеих стран от участия в международных стартах началась процедура лишения всех прав национальных федераций - Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ).

В заявлении IBU говорится, что основанием для приостановки членства стало «невыполнение гуманитарных обязательств в духе устава IBU» на фоне ситуации на Украине.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова допустила массовую смену гражданства российскими спортсменами на фоне запретов на участие россиян в международных соревнованиях.

Биатлон,Владимир Драчев,Ирина Винер,
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