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1 час назад

Тихонов: у олимпийских чемпионов днищенские пенсии. Это что такое вообще?

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал возможную смену гражданства российскими спортсменами после введения санкций Международным олимпийским комитетом (МОК) в адрес России. Бывший биатлонист отметил, что подобное было и до отстранения россиян от международных соревнований.

Это что такое вообще? Тихонов возмутился пенсиями чемпионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чтобы наш народ не разбегался, надо дать людям нормальные контракты! Государство тратит огромные деньги, а потом мы вдруг разъезжаемся и начинаем составлять конкуренцию самим себе», — цитирует слова Тихонова Sport24.

76-летний специалист посетовал на низкие пенсии для олимпийских чемпионов в России, отметив, что государство затрачивает недостаточно средств на поддержку спорта в нашей стране.

«У олимпийских чемпионов днищенские пенсии. Сейчас очень многие продали медали. Это что такое вообще? Триллионы за рубежом, а на поддержку, развитие и организацию внутренних соревнований у нас вечно нет денег», — сказал Тихонов.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказалась о том, что некоторые российские спортсмены могут сменить гражданство из-за невозможности выступать на международной арене.

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