Это что такое вообще? Тихонов возмутился пенсиями чемпионов

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал возможную смену гражданства российскими спортсменами после введения санкций Международным олимпийским комитетом (МОК) в адрес России. Бывший биатлонист отметил, что подобное было и до отстранения россиян от международных соревнований.
«Чтобы наш народ не разбегался, надо дать людям нормальные контракты! Государство тратит огромные деньги, а потом мы вдруг разъезжаемся и начинаем составлять конкуренцию самим себе», — цитирует слова Тихонова Sport24.
76-летний специалист посетовал на низкие пенсии для олимпийских чемпионов в России, отметив, что государство затрачивает недостаточно средств на поддержку спорта в нашей стране.
«У олимпийских чемпионов днищенские пенсии. Сейчас очень многие продали медали. Это что такое вообще? Триллионы за рубежом, а на поддержку, развитие и организацию внутренних соревнований у нас вечно нет денег», — сказал Тихонов.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказалась о том, что некоторые российские спортсмены могут сменить гражданство из-за невозможности выступать на международной арене.