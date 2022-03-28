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1 час назад

Российский биатлонист рассказал о том, как спортсменов учат общаться с прессой

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Биатлонист сборной России Даниил Серохвостов рассказал о том, как спортсменов учат вести себя в медиапространстве.

Российский биатлонист рассказал, как спортсменов учат общаться с прессой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Как-то раз, года два-три назад, нас собирали, и Сергей Аверьянов (глава пресс-службы СБР. – прим. "Газеты.Ru") проводил собрание. Он рассказывал о том, что можно говорить, что нельзя говорить. Я, как новичок в команде, многого не знал и не понимал. Но меня старшие партнеры постоянно наставляли. Думаю, за сезон я серьезно подрос в раздаче интервью и уже не говорю всякую брехню", - приводит слова участника Олимпийских игр в Пекине "Чемпионат".

Напомним, что 26 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов.

Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии смогут набирать очки только в индивидуальный зачет. После Союз биатлонистов России (СБР) принял решение отказаться от выступлений российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира. В этом сезоне Серохвостов в составе сборной России завоевал золото в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. На Олимпийских играх в Пекине россиянин в призы не попадал.

Ранее Серохвостов рассказал, как попросил Дмитрия Губерниева сделать рекламу своим социальным сетям и остался недоволен.

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