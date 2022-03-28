Российский биатлонист рассказал, как спортсменов учат общаться с прессой

"Как-то раз, года два-три назад, нас собирали, и Сергей Аверьянов (глава пресс-службы СБР. – прим. "Газеты.Ru") проводил собрание. Он рассказывал о том, что можно говорить, что нельзя говорить. Я, как новичок в команде, многого не знал и не понимал. Но меня старшие партнеры постоянно наставляли. Думаю, за сезон я серьезно подрос в раздаче интервью и уже не говорю всякую брехню", - приводит слова участника Олимпийских игр в Пекине "Чемпионат".