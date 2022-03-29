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1 час назад

IBU приостановил членство Союза биатлонистов России в организации

Sports.ruSports.ru

Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации.

IBU приостановил членство Союза биатлонистов России в организации
Фото: ТАССТАСС

«Обе федерации нарушили гуманитарные обязательства федераций-членов в соответствии с конституцией IBU. Эти нарушения наносят ущерб репутации IBU и всему биатлону, а их активное членство подорвет усилия IBU и его членов по продвижению своих конституционных принц

Исполком будет очень внимательно следить за развитием этой ситуации и пересматривать это решение в случае изменения обстоятельств. Решение также должно быть рассмотрено Конгрессом IBU на его заседании 15-19 сентября 2022 года, если оно не будет отменено ранее Исполкомом IBU», – говорится в сообщении IBU.

Ранее IBU отстранил всех российских и белорусских спортсменов от соревнований.

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