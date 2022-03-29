IBU приостановил членство Союза биатлонистов России в организации

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IBU.

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«Исполнительный комитет IBU единогласно принял решение приостановить деятельность национальных федераций России и Белоруссии с немедленным вступлением в силу», — отмечается в сообщении.

В организации подчеркнули, что будут внимательно следить за развитием ситуации и пересматривать решение при изменении обстоятельств. Ситуацию также рассмотрят на заседании 15-19 сентября, если решение не будет отменено ранее.

Напомним, что 17 марта IBU начал процедуру отстранения СБР и БФБ, организации получили сообщение о решении исполкома. Федерациям дали неделю, чтобы отреагировать на решение, после чего рассмотрели ответы национальных союзов.