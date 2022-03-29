Тихонов: IBU приползет к России на коленях

«Мы опять ищем политический заказ. Да, текущее решение — чистая политика, но мы давно дисквалифицированы, не надо сетовать. СБР абсолютно не занимается внутренней политикой, там идут сплошные интриги. Когда политическая ситуация изменится, Международная федерация обязана приползти на коленях!» — сказал Тихонов.