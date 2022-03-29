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19 минут назад

Тихонов: IBU приползет к России на коленях

Елена Прошина

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов приостановить членство РФ в организации. В беседе с Metaratings.ru он заявил, что IBU в итоге сам будет просить россиян вернуться обратно.

Тихонов: IBU приползет к России на коленях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы опять ищем политический заказ. Да, текущее решение — чистая политика, но мы давно дисквалифицированы, не надо сетовать. СБР абсолютно не занимается внутренней политикой, там идут сплошные интриги. Когда политическая ситуация изменится, Международная федерация обязана приползти на коленях!» — сказал Тихонов.

Он уверен, что причина приостановки членства в IBU россиян и белорусов лежит в русофобии, царящей в организации. Таким мнением Тихонов поделился ранее в интервью «РИА Новости».

Сегодня стало известно, что Международный союз биатлонистов приостановил членство России и Белоруссии в организации. Данное решение в IBU объяснили нарушением странами гуманитарных обязательств.

Биатлон,Александр Тихонов,
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