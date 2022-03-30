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2 часа назад

Логинов получил сотрясение мозга перед началом чемпионата России-2022

Спорт день за днемСпорт день за днемиещё 1

<p> Российский биатлонист Александр Логинов получил сотрясение мозга перед стартом чемпионата страны. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. </p> <p class="visual-quote"> «Логинов неделю назад готовился к соревнованиям в Саратове, упал на тренировке и получил сотрясение мозга. Серьезные проблемы со здоровьем он испытывает до сих пор. У него четыре дня без тренировок, смазанная подготовка к стартам, побаливает голова», – поделился Губерниев. </p> <p> Сегодня, 30 марта, в Тюмени начался чемпионат России по биатлону. В первый день соревнований пройдут мужской и женский спринты. 31 марта состоятся две смешанные эстафеты. 2 и 3 апреля пройдут мужские и женские эстафеты и масс-старты. <br> <br> Логинову – 30 лет. В его арсенале – две бронзы Олимпиады-2022, золото (2020), серебро (2019), четыре бронзовые награды (2017, 2019, 2020, 2021) чемпионата мира, а также четыре победы (2017, 2018) и три серебряные медали (2017, 2018) первенства Европы. </p>

Логинов получил сотрясение мозга перед началом чемпионата России-2022
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем
Биатлон,Дмитрий Губерниев,Александр Логинов,
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