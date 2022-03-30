Логинов провалился в спринте на ЧР-2022 и не стал говорить с журналистами

Биатлонист занял десятое место.
Российский биатлонист Александр Логинов после десятого места в спринте чемпионате России отказался общаться с журналистами.
Победу одержал Даниил Серохвостов. Биатлонист допустил один промах на двух огневых рубежах и финишировал с результатом 24.51,7.
Второе место занял трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Эдуард Латыпов, промахнувшийся дважды и отставший на 42,9 секунды.
Замкнул тройку призеров еще один медалист Олимпиады Карим Халили с одним промахом и проигрышем в 49,2 секунды.
Напомним, в национальном первенстве также принимают участие и белорусские спортсмены, вместе с россиянами пострадавшие от санкций и отстраненные IBU от международных соревнований.