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1 час назад

Серохвостов победил на чемпионате России по биатлону в Тюмени

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Биатлонист сборной России Даниил Серохвостов одержал победу на чемпионате России по биатлону в Тюмени, опередив ставшего вторым трехкратного олимпийского призера Эдуарда Латыпова на 42,9 секунды. Третьим пришел к финишу еще один «сборник» Карим Халили.

Серохвостов победил на чемпионате России по биатлону
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представители олимпийской сборной Максим Цветков и Александр Логинов расположились на восьмой и 10-й строчке соответственно.

Напомним, что вчера, 29 марта исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение приостановить деятельность Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) из-за ситуации на Украине. Мнением об этом поделился спортивный журналист Василий Уткин.

26 февраля IBU сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии смогут набирать очки только в индивидуальный зачет.

А позже, 2 марта, IBU приняла решение об отстранении от соревнований российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления.

В этом сезоне Серохвостов в составе сборной России завоевал золото в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. На Олимпийских играх в Пекине россиянин в призы не попадал.

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Даниил Серохвостов,Эдуард Латыпов,Василий Уткин,Александр Логинов,Максим Цветков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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