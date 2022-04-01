Фуркад объяснил решение порвать флаг Франции ради россиян

Французский биатлонист Симон Фуркад рассказал, как помог восстановить флаг России на юниорском чемпионате мира в США. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен объяснил, что решил поддержать российских биатлонистов, так как они были очень расстроены.

«Человек из оргкомитета убрал российские флаги с вакс-кабины сборной на глазах у тренеров. Им как будто говорили: "Это ваша ошибка!". Я порезал французский флаг на три части и приклеил его на дверь российской кабины», — вспомнил он.

Фуркад подчеркнул, что спортсмены-юниоры не должны попадать под санкции.

Ранее 1 апреля член штаба юниорской сборной России Юрий Батманов рассказал, как Фуркад порвал флаг Франции и восстановил российский триколор. Он отметил, что это произошло после того, как отечественную команду сняли с эстафеты.